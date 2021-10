''Dziewczyny z Dubaju'' - nowy plakat filmu Marii Sadowskiej i Doroty Rabczewskiej 0

Dorota Rabczewska, szerszemu światu znana jako Doda, opublikowała w swoich mediach społecznościowych nowy plakat promujący film Dziewczyny z Dubaju. Możecie zobaczyć go poniżej.

kadr z filmu ''Dziewczyny z Dubaju''

Rabczewska jest współautorką scenariusza, wraz z Agnieszką Olejnik i producentką tego erotycznego dzieła w reżyserii Marii Sadowskiej.

Dziewczyny z Dubaju to nie jest opowieść o miłości, to prawda o brudnym świecie pełnym ekskluzywnego seksu, modelek i celebrytów. Emi to młoda ambitna dziewczyna, która od lat marzy o wielkim świecie. Gdy tylko nadarza się okazja, bez wahania wskakuje w jego tryby, stając się ekskluzywną damą do towarzystwa. Wkrótce to ona na zaproszenie arabskich szejków zaczyna werbować polskie miss, celebrytki, gwiazdy ekranu i modelki. Jednak ten niedostępny, opływający w luksusy świat już niedługo pokaże swoją mroczną stronę…

W obsadzie tego dość kontrowersyjnego filmu, który jeszcze nie trafił do kin, a już jest o nim głośno, znajdują się m.in. Paulina Gałązka jako Emi, Katarzyna Figura, Katarzyna Sawczuk, Olga Kalicka, Giulio Berruti, Iacopo Ricciotti, Beata Ścibakówna oraz Jan Englert.

Kinowa premiera filmu Dziewczyny z Dubaju zaplanowana jest na 26 listopada 2021 roku.

Źrodło: Facebook