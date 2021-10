"Matki równoległe" - zwiastun i data polskiej premiery nowego filmu Almodóvara 0

GutekFilm, czyli polski dystrybutor filmu Matki równoległe zaprezentował zwiastun oraz podał datę polskiej premiery nowego dzieła Pedro Almodóvara.

Milena Smit, Penélope Cruz - "Matki równoległe"

Matki równoległe to historia dwóch samotnych matek, które spotykają się na sali porodowej. Kilka słów, które zamienią ze sobą w szpitalu, połączy ich losy na wiele lat. Hiszpański mistrz ponownie łączy siły ze swoją wieloletnią muzą Penélope Cruz. W filmie występują również Milena Smit, Israel Elejalde, Aitana Sánchez-Gijón oraz – znane z wielu filmów Almodóvara – Julieta Serrano i Rossy De Palma.

Według krytyków, Almodóvar nie tylko z wielką czułością portretuje matki (co robił już w poprzednich filmach), ale także przygląda się moralności, opowiada o najgłębszych uczuciach, potwornym bólu, życiowej uczciwości. (…) Jest w tym filmie również opowieść o rodzinie, korzeniach, poszukiwaniu tradycji. A wreszcie o inności i samotności. Jest ponadto coś, czego dotąd w filmach tego twórcy nie było: polityka i próba spojrzenia wstecz na wojnę, z którą do dzisiaj Hiszpanie się nie rozliczyli. (Barbara Hollender, Rzeczpospolita).

Owen Gleiberman, krytyk Variety, zatytułował swoją recenzję „Najlepszy Almodóvar od czasu "Wszystko o mojej matce". Podkreśla, że to film kaskadowych zwrotów akcji i gęstniejących komplikacji rodzinnego dramatu. (…) To rozbrajająco poruszający hołd Almodóvara dla zmieniających i nieustannie zacieśniających się więzów macierzyństwa. The Wrap zaznacza, że Matki równoległe to nie tylko pełen emocji melodramat, którego oczekujemy od hiszpańskiego twórcy, ale też prowokacyjna, pełna nieprzewidywalnych zwrotów akcji historia. Nie zabrakło również głosów, że najnowsza produkcja jest kolejnym dowodem na to, że tylko Almodóvar potrafi tak sprawnie operować kolorami i scenografią w swoich filmach (The Hollywood Reporter).

Premiera w Polsce 31 grudnia.

Źrodło: Gutek Film