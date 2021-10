Ethan Hawke w zwiastunie horroru "Czarny telefon" w reżyserii twórcy "Sinister" 0

Scott Derrickson po krótkiej przerwie na pracę z Marvel Studios, powraca do swojego ukochanego gatunku grozy. Wytwórnia Universal Pictures zaprezentowała pierwszy zwiastun jego najnowszego horroru, który nosi tytuł Czarny telefon.

Ethan Hawke - "Czarny telefon"

Fabuła Czarnego telefonu opowiada historię Finneya Shawa, nieśmiałego, ale niezwykle sprytnego 13-letniego chłopca, który zostaje porwany przez sadystycznego mordercę i zamknięty w dźwiękoszczelnej piwnicy noszącej ślady krwi po zamordowanych w tym miejscu poprzednich ofiarach seryjnego zabójcy. W pomieszczeniu znajduje się też stary telefon, który choć jest niepodłączony to co noc dzwoni. Po podniesieniu słuchawki Finney słyszy głosy zmarłych. Ci są zdeterminowani, aby pomóc chłopcu. Nie chcą by podzielił on ich los.

W roli głównej pojawi się Ethan Hawke, który miał już okazję współpracować ze Scottem Derricksonem przy okazji jego najbardziej znanego horroru, czyli Sinister. Nowy film jest ekranizacją opowiadania Joe Hilla o takim samym tytule – "Czarny telefon”. Pochodzi ono ze zbioru opowiadań "Upiory XX wieku". Autorami scenariusza są Scott Derrickson oraz C. Robert Cargill, czyli duet, który pracuje ze sobą od dawna.

Czarny telefon trafi do kin 4 lutego 2022 roku.

Źrodło: Universal Pictures