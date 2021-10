"Knock at the Cabin" - reżyser M. Night Shyamalan zapowiada swój kolejny film! 0

M. Night Shyamalan ani myśli o chwili przerwy. Filmowiec pochodzący z Indii zapowiedział właśnie swój kolejny film, który będzie zatytułowany Knock at the Cabin.

Rufus Sewell - "Old"

M. Night Shyamalan oraz wytwórnia Universal Pictures kontynuują współpracę. Reżyser przygotuje dla nich kolejny film, który nosi tytuł Knock at the Cabin. Niestety na premierę produkcji przyjdzie nam chwilę poczekać. Premiera została zaplanowana na 3 lutego 2023 roku, o czym zresztą poinformował sam M. Night Shyamalan za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Na razie szczegóły fabuły trzymane są w tajemnicy, ale jak to u tego hinduskiego twórcy bywa, widzowie powinni spodziewać się zapewne wielu interesujących zwrotów akcji. Skoro M. Night Shyamalan i Universal Pictures zdecydowały się na prezentację daty premiery Knock at the Cabin, to możemy bezpiecznie założyć, że prace na scenariuszem zostały ukończone. Pod koniec sierpnia filmowiec wrzucił na Twittera informację oraz zdjęcie, z którego wynikało, że cały czas pracuje nad skryptem. Co ciekawe trzeci szkic scenariusza miał mniej niż 100 stron.

Na razie ciężko wyrokować z jakimi filmami przyjdzie konkurować Knock at the Cabin o względy widzów. Z głośnych tytułów, które zostały zapowiedziane na podobny okres są tylko "Kraven the Hunter" z udziałem Aarona Taylora-Johnsona (13 stycznia) oraz Ant-Man and the Wasp Quantumania (17 lutego).

Ostatni film w reżyserii Shyamalana okazał się wielkim kasowym sukcesem, nawet pomimo pandemii koronawirusa. Co prawda Old dysponował budżetem sięgającym raptem 18 mln dolarów, to kwota, którą zarobił w kinach, czyli 90,1 mln dolarów robi wrażenie.

Źrodło: Comicbookmovie