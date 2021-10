Orlando Bloom w zwiastunie filmu fantasy od Lionsgate ''Needle in a Timestack'' 0

Lionsgate opublikowało oficjalną zapowiedź filmu fantasy Needle in a Timestack. Produkcja ta już jutro będzie miała limitowaną premierę kinową, a później trafi na VOD.

fragment plakatu promującego film ''Needle in a Timestack''

Needle in a Timestack zaprezentuje nam wciągającą historię miłosną. Główni bohaterowie to Nick i Janine – w tej roli Leslie Odom Jr. i Cynthia Erivo. Dwójka ta żyje w bardzo szczęśliwym małżeństwie. Wszystko jednak do czasu. Kiedy były mąż Janine – w tej roli Orlando Bloom, cofa się w czasie, nic już nie będzie takie samo. Pragnie on zepsuć ich związek, a wykorzystuje do tego dziewczynę Nicka z college’u (Freida Pinto). W miarę upływu czasu Nick zaczyna tracić grunt pod nogami, jego wspomnienia znikają, a on sam nie wie już co jest rzeczywistością, a co iluzją. Będzie musiał zdecydować jak wiele jest w stanie poświęcić, aby utrzymać to co kocha, ale czy miłość może przetrwać jeśli można zmieniać czas, a życie może być tylko iluzją?

Poniżej wspomniana zapowiedź.

Za reżyserię filmu odpowiada John Ridley. Jest on także autorem scenariusza, który napisał na podstawie książki Roberta Silverberga.

Źrodło: ComingSoon