Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Arnold Schwarzenegger stroi sobie żarty z Danny'ego DeVito - trwają przygotowania do zdjęć sequelu "Bliźniaków" 0

"Trojaczki", czyli wyczekiwana kontynuacja kultowych Bliźniaków, wreszcie doczeka się realizacji. Trwają ostatnie przygotowania do wejścia na plan zdjęciowy komedii.

Arnold Schwarzenegger, Danny DeVito - "Bliźniacy"

Kontynuacja Bliźniaków, czyli kultowej komedii z lat 80., w której wystąpili Arnold Schwarzenegger oraz Danny DeVito, zaprezentuje nam trzeciego nieoczekiwanego członka tej zwariowanej rodzinki. W nową postać wcieli się Tracy Morgan, który w tej roli zastąpi Eddiego Murphy'ego, którego przed laty łączono z występem w sequelu.

Aktualnie ekipa zdjęciowa z gwiazdami filmu na czele przygotowuje się do zdjęć, które mają wystartować na początku przyszłego roku. Pomimo tego rozpoczęły się już teraz kwestie związane z promocją i marketingiem filmu "Trojaczki". Z tej okazji Arnold Schwarzenegger postanowił zrobić żart swojemu przyjacielowi i koledze po fachu Danny’emu DeVito. Poniżej możecie zobaczyć krótki materiał wideo:

Na pierwszy rzut oka cała sytuacja nie wydaje się być zabawna, jednak jak wyjaśnił Schwarzeneggerem było to nawiązanie do historii, kiedy to Danny DeVito zrobił mu żart i umieścił w cygarze pochodzącego z Austrii gwiazdora marihuanę. Teraz popularny Arnie postanowił odwrócić sytuację i podarował kumplowi prezent. Jak się okazało węch i nos Danny’ego DeVito nadal pracują bez zarzutów i szybko zwietrzył ten podstęp. Mimo wszystko Schwarzenegger cały czas czeka na wideo, na którym będzie mógł zobaczyć swojego ekranowego brata kosztującego podarowane cygaro.

"Trojaczki" trafią do kin prawdopodobnie w 2023 roku.

Źrodło: MovieWeb