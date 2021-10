"Spidey i super-kumple" - pierwszy serial Marvela dla przedszkolaków 0

Uniwersum Marvela otwiera się na najmłodszych widzów – do świata superbohaterów wprowadzi ich nowy serial Spidey i super-kumple. Produkcja dostosowana do odbiorcy w wieku 3-7 lat zadebiutuje w Polsce na antenie Disney Junior 16 października.

Seria Spidey i super-kumple to pierwsza, odcinkowa produkcja z uniwersum Marvela kierowana do przedszkolaków. Przedstawia najmłodszym widzom Petera Parkera, który razem z Gwen Stacey i Milesem Moralesem tworzy pajęczą drużynę! Nie zabraknie też wsparcia znajomych Avengersów: Hulka, Czarnej Pantery czy Miss Marvel. Ich wspólne przygody widzowie z Polski śledzić mogą już od 16 października w soboty i niedziele o godz. 10.00 na kanale Disney Junior.

Z myślą o najmłodszych widzach i ich relacjach z rówieśnikami, które w ostatnim roku były znacznie utrudnione, Disney Junior przygotował muzyczną niespodziankę. Do polskiej wersji tytułowego utworu, wykonywanego przez Rafała Szatana, powstał specjalny taniec super-kumpli. Pełen prostych do odtworzenia pajęczych ruchów i póz taniec to nie tylko okazja do wspólnej zabawy, ale i chwili aktywności w stylu ulubionego bohatera.

Cieszę się, że mogliśmy po raz pierwszy wszyscy razem wziąć udział w projekcie i wspólnie z Disney Junior stworzyć coś, co da wiele radości dzieciom, a poprzez zabawę wesprze je w budowaniu poczucia drużynowości z rówieśnikami i rodzicami. W ten sposób wszyscy mogą czerpać z frajdy, jakiej dostarczają produkcje z uniwersum Marvela. Nasza cała rodzina oszalała na punkcie "Spidey i super-kumple", a wykonanie utworu tytułowego przez Rafała dodaje wręcz super mocy!

przyznaje Barbara Kurdej-Szatan

Źrodło: The Walt Disney Company