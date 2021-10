Halle Berry w swoim reżyserskim debiucie - zwiastun filmu ''Poobijana'' 0

Netflix udostępnił zapowiedź filmu Poobijana, za reżyserię którego odpowiada aktorka Halle Berry. Wciela się ona także w główną postać – zawodniczkę MMA.

na zdjęciu Halle Berry, film ''Porwany''

Poobijana to triumfalna opowieść o zawodniczce, która na przekór wszystkim odzyskuje dobrą passę na ringu i poza nim. Jackie Justice, w tej roli Halle Berry to okryta hańbą była zawodniczka MMA. Nie ma w życiu szczęścia, a wiele lat po walce, w czasie której się skompromitowała, nadal kipi z wściekłości i żalu. Jej menedżer i chłopak Desi (Adan Canto) przekonuje ją, aby ponownie stanęła na ringu. W czasie brutalnej nielegalnej walki Jackie zwraca na siebie uwagę promotora ligi (Shamier Anderson), który obiecuje jej nowe życie. Jednak droga Jackie do odkupienia niespodziewanie się komplikuje, gdy w jej drzwiach staje Manny (Danny Boyd, Jr.) — syn, którego oddała tuż po porodzie.

Poobijana to reżyserski debiut laureatki Oscara za film Czekając na wyrok – Halle Berry. W pozostałych rolach Adriane Lenox, Sheila Atim, Valentina Shevchenko i Stephen McKinley Henderson. Autorem scenariusza do filmu jest Michelle Rosenfarb.

Premiera filmu Poobijana już 24 listopada 2021 roku.

Źrodło: Netflix