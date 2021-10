Jared Padalecki powraca w 2. sezonie serialu ''Walker'' - zobaczcie pierwszą zapowiedź 0

Nadchodzi drugi sezon serialu Walker. The CW prezentuje pierwszy zwiastun dość udanego dramatu, który z nowymi odcinkami powróci jeszcze w tym miesiącu.

fragment plakatu promującego serial ''Walker''

Walker ukazuje nowe wcielenie Cordella Walkera, który to pod dwóch latach pracy pod przykrywką w jednej z najbardziej elitarnych jednostek stanu pragnie wrócić w swoje rodzinne strony, do Austin. Jest on wdowcem i ojcem dwójki dzieci. Po powrocie do domu okazuje się jednak, że nie może osiąść na laurach, bowiem na miejscu jest również mnóstwo pracy. Do współpracy przydzielona zostaje mu kobieta Micki Ramirez, w tej roli Lindsey Morgan i wraz z nią postara się zapanować nad porządkiem oraz odkryć prawdziwe okoliczności śmierci swojej żony Emily (Genevieve Padalecki).

W drugim sezonie, Walker (w tej roli Jared Padalecki), zdaje sobie sprawę, z tego iż jego życie jest zagrożone. Konfrontuje się więc z kapitanem Jamesem, który wyznaje mu prawdziwy powód działania Micki pod przykrywką. Davidsonowie wracają do domu co nie jest na rękę Abeline.

Premiera 2. sezonu Walker już 28 października 2021 roku.

Źrodło: ComingSoon