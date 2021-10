David Gordon Green chce wyreżyserować całą nową trylogię ''Egzorcysty'' 0

David Gordon Green zapowiada, iż bezpośrednio po ukończeniu obecnej trylogii Halloween bierze się za realizację kolejnego kultowego dzieła. Jego plany to wyreżyserowanie całej nowej trylogii Egzorcysty.

na zdjęciu David Gordon Green i Danny McBride, film ''Halloween''

Zapowiadana trylogia nie będzie do końca nową wersją, a raczej czymś w stylu kontynuacji oryginalnego horroru z 1973 roku. Gordon Green chce zrobić tą serię w podobnym stylu co nowe Halloween.

Obecnie Gordon Green oficjalnie zapisany jest jako reżyser pierwszego filmu z serii mającego nosić tytuł The Exorcist. Podczas jednak jednego z ostatnio udzielonych wywiadów zasugerował, iż nie ma w planach oddania reżyserskiego stołka komuś innemu.

Do swojej roli po ponad 40 latach powróci Ellen Burstyn, która w filmie Williama Friedkina wcieliła się w rolę Chris MacNeil. Poznamy historię zdesperowanego ojca, w tej roli Leslie Odom Jr., który szuka ratunku dla swojego opętanego przez diabła dziecka. Desperacja doprowadzi go do kobiety, która niegdyś zmierzyła się z podobnym horrorem. Tą kobieta będzie właśnie Chris MacNeil.

Premiera pierwszego filmu z planowanej trylogii odbyć ma się 13 października 2023 roku.

Obecnie na swoją premierę czeka Halloween zabija, będący kontynuacją filmu Halloween z 2018 roku. Jeszcze w przyszłym roku doczekamy się produkcji pod tytułem Halloween Ends.

Źrodło: Bloody Disgusting