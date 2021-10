Elizabeth Olsen na pierwszych zdjęciach z produkcji HBO o brutalnej morderczyni 0

Gwiazda Marvela, Elizabeth Olsen już niebawem zmieni swoje ekranowe emploi i wcieli się w brutalną morderczynię w nowej produkcji od HBO.

Elizabeth Olsen - "Wind River"

HBO zaprezentowało pierwsze zdjęcia promujące nowy serial zatytułowany "Miłość i śmierć", w którym główna rola przypadła Elizabeth Olsen. Aktorka znana z produkcji Marvela wcieli się w postać Candy Montgomery, gospodyni domowej z Teksasu, która dokonała brutalnego morderstwa koleżanki z kościoła, Betty Gore.

W rolę męża Candy Montgomery wcieli się Patrick Fugit, natomiast w małżeństwo państwa Gore wcielą się kolejno Lilly Rabe (jako Betty) oraz Jesse Plemons (jako Allan, z którym Candy miała romans). Reszta obsady prezentuje się następująco: Krysten Ritter (jako Sherry Cleckler), Keir Gilchrist (jako Pastor Ron Adams), Elizabeth Marvel (jako Pastor Jackie Ponder) oraz Tom Pelphrey (jako Don Crowder).

Scenariusz do filmu inspirowany jest prawdziwymi wydarzeniami oraz książką "Evidence of Love: A True Story of Passion and Death in the Suburbs". Został napisany przez Davida E. Kelleya i wyreżyserowany przez Lesli Linkę Glattera.

Premiera serialu "Miłość i śmierć" planowana jest na 2022 rok.

Źrodło: Comicbookmovie