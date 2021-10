Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

"Hawkeye" - Marvel pokazuje nowy zwiastun i zapowiada premierę od razu dwóch odcinków 0

To jest bardzo sympatyczny koniec tygodnia dla wszystkich fanów komiksowych ekranizacji. Tym razem nie daje zapomnieć o sobie Marvel, który przypomina za pomocą nowego zwiastuna, że już niebawem premiera serialu Hawkeye!

Marvel Studios zaprezentował fanom nową zapowiedź wyczekiwanego serialu, którego głównym bohaterem będzie Clint Barton znany również, jako Hawkeye! A to nie koniec niespodzianek. Z zapowiedzi wynika, że Marvel zaprezentuje premierowo od razu dwa odcinki nowej serii.

Będzie to pierwszy raz w historii Marvel Cinematic Universe, kiedy fani w dzień debiutu danego serialu otrzymają od razu dwa epizody. Niestety w zwiastunie, który pokazano, nie ma ani słowa o postaciach, o których plotkowano w kontekście pojawienia się w Hawkeye'u (chociażby Kingpin). Wiemy natomiast, że powróci Linda Cardellini, jako żona Clinta, Laura Barton.

Przebywający w Nowym Jorku były Avenger, Clint Barton ma pozornie prostą misję: wrócić do swojej rodziny na Boże Narodzenie. Czy uda mu się to zadanie? Może z pomocą Kate Bishop, 22-letniej łuczniczki, która marzy o zostaniu superbohaterką. Zostają oni zmuszeni do współpracy, gdy przeszłość Bartona zacznie im zagrażać znacznie bardziej niż świąteczny duch.

Premiera serialu Hawkeye już 24 listopada!

Źrodło: Marvel