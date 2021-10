Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Czy trwają już przygotowania do kontynuacji "Ghostbusters: Afterlife"? 0

Cały czas czekamy na premierę filmu Pogromcy duchów. Dziedzictwo. Pomimo tego zaczęto już do mediów przemycać informację o ewentualnym sequelu!

Mckenna Grace, Finn Wolfhard - "Ghostbusters: Afterlife"

Skąd informacja o potencjalnej kontynuacji filmu, który cały czas czeka na swój kinowy debiut? Jedna z powracających gwiazd oryginalnej odsłony kultowego cyklu, Ernie Hudson udzielił wywiadu, w którym dał do zrozumienia, że ​​prace nad czwartą częścią już trwają. Chociaż aktor nie daje zbyt wielu szczegółów związanych z kolejnym projektem, to twierdzi, że scenariusz "czwórki" jest już gotowy i studio tylko czeka, aby ponownie podnieść telefon i zadzwonić do Pogromców duchów!

Oczywiście w przypadku filmów, które należą do ikonicznych franczyz, doniesienia o kolejnych częściach nie są niczym zaskakującym. Sony Pictures już teraz liczy na sukces filmu Pogromcy duchów. Dziedzictwo i ma nadzieję, że fani pokochają nowe przygody tytułowych pogromców.

Kolejny rozdział oryginalnego uniwersum Ghostbusters. Samotna matka i jej dwoje dzieci przybywają do małego miasteczka, gdzie odkrywają tajemnicze połączenie z oryginalnymi pogromcami duchów oraz sekretny spadek, który pozostawił im dziadek.

Pogromcy duchów. Dziedzictwo trafią do polskich kin 19 listopada 2021 roku.

Źrodło: MovieWeb