FX anuluje ''Y: The Last Man'' - serial będzie szukał nowego domu 0

Jeszcze nie zakończyła się emisja pierwszego sezonu serialu Y: The Last Man, a stacja FX już podjęła decyzję o dalszych losach tej produkcji. Nie są one jednak szczęśliwe. Serial został anulowany.

fotografia promująca serial ''Y: The Last Man''

Do decyzji stacji w swoich wypowiedziach w mediach społecznościowych odniosły się showrunnerka Eliza Clark i aktorka Amber Tamblyn. Obie wyrażają wielkie ubolewanie i mają nadzieję, iż serial powróci, dzięki znalezieniu dla siebie nowego domu. Na Twitterze już trwa akcja, która być może pomoże wrócić produkcji.

Y: The Last Man jest adaptacją serii graficznych powieści Briana K. Vaughana i Pia Guerra. Materiał źródłowy zawarty w tych treściach jest niesamowicie duży i Clark biorąc się za serial miała nadzieję na realizację co najmniej pięciu sezonów.

Serial ukazuje nam losy tytułowego mężczyzny i jego małpki, którzy przemierzają post-apokaliptyczny świat, w którym tajemnicza plaga doprowadziła do śmierci prawie wszystkich osobników posiadających chromosom Y. Yorick pragnie odnaleźć swoją dziewczynę, która znajduje się na drugim krańcu świata oraz dowiedzieć się dlaczego przeżył i co spowodowało apokalipsę.

Źrodło: The Hollywood Reporter