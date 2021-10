Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

"Aquaman and the Lost Kingdom" - twórcy zapowiadają epickie widowisko. Reżyser pokazał nowy strój Black Manty! 0

Wystartowały zdjęcia do widowiska Aquaman and the Lost Kingdom. Oczywiście tytułu nie mogło zabraknąć na tegorocznym DC FanDome.

Yahya Abdul-Mateen II - "Aquaman and the Lost Kingdom"

W trakcie tegorocznego DC FanDome, który odbył się w miniony weekend, zaprezentowano pierwsze za kulisowe materiały promujące superprodukcję Aquaman and the Lost Kingdom. Oczywiście w roli głównej ponownie zobaczymy Jasona Momoę, który jeszcze raz sportretuje postać Króla Oceanów. Nie będzie to rzecz jasna jedyny aktorski powrót.

W tym materiale możemy również rzucić okiem na nowy strój czarnego charakteru i przeciwnika tytułowego herosa – Black Manty. Reżyser James Wan umieścił te zdjęcia także na swoich mediach społecznościowych, dzięki czemu możemy przyjrzeć się specjalnemu kostiumowi nieco dokładniej. W Black Mantę jeszcze raz wcieli się Yahya Abdul-Mateen II.

Przed kilkoma dniami swoje trzy grosze dorzucił również Dolph Lundgren, który również przytowywał się do prac na planie filmu. Szwedzki gwiazdor kina akcji zagra Nereusa, króla podwodnego królestwa Xebel i ojca Mery.

