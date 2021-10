Mel Gibson w serialowym prequelu filmowej serii ''John Wick'' 0

Jak donoszą zagraniczne media aktor, reżyser i producent Mel Gibson wystąpi w serialu 'The Continental' będącym prequelem filmowej serii John Wick z Keanu Reevesem w roli głównej.

na zdjęciu Mel Gibson, film ''Poziom mistrza''

Za projekt odpowie Lionsgate Television, a powstaje on dla stacji Starz. Ma to być limitowany serial, który opowie o powstaniu słynnego hotelu dla zabójców, będącym centralnym elementem wszechświata Johna Wicka. Akcja serialu rozegra się w Nowym Jorku w 1975 roku. Młody Winston Scott trafia do piekielnego półświatka, gdzie musi zmierzyć się z przeszłością, którą myśli, że dawno zostawił za sobą. Spróbuje on przejąć tytułowy hotel będący miejscem spotkań najgroźniejszych przestępców świata, co będzie skutkować w późniejszym czasie powstaniem całej sieci takich hoteli.

Nie wiadomo kto w serialu wcieli się w Winstona Scotta. Gibsonowi przypadła zaś rola postaci imieniem Cormac.

Akcja serialu rozgrywać ma się 40 lat przed wydarzeniami ukazanymi w filmach. Młody Winston to postać, którą w filmowej serii odgrywa Ian McShane.

The Continental planowany jest jako trzydniowe wydarzenie telewizyjne. Serial składać będzie się z trzech 90 minutowych części.

Dla Mela Gibsona rola w tym serialu jest pierwszym tak dużym wystąpieniem tego aktora w telewizyjnej produkcji. Wcześniej pojawił się w australijskim dramacie The Sullivans emitowanym w latach 1976-1983. Występował także w programie Saturday Night Live. Pojawił się również w animowanym serialu Simpsonowie jako on sam.

Źrodło: deadline