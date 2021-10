Jonathan Tucker z angażem w limitowanym thrillerze Netflixa ''Echoes'' 0

Ciągle powiększa się obsada limitowanego serialu Netflixa 'Echoes', za który odpowie Brian Yorkey – twórca Trzynastu powodów. Najnowszym nabytkiem jest aktor Jonathan Tucker, który otrzymał jedną z głównych ról.

na zdjęciu Jonathan Tucker, serial ''Miasto na wzgórzu''

Tucker, którego kojarzyć możecie z serialu Westworld, Obcy element, Miasto na wzgórzu czy horroru Ruiny, w Echoes wcieli się w Dylana Jamesa. To niestabilny emocjonalnie mężczyzna mieszkający w sąsiedztwie, którego z dzieciństwa znają siostry Leni i Gina.

Echoes ma być thrillerem z motywem niebezpiecznej tajemnicy. Główne bohaterki to identyczne bliźniaczki – Leni i Gina, które od dzieciństwa dzielą bardzo niebezpieczny sekret. Potajemnie zamieniały się życiami i teraz już jako dorosłe kobiety prowadzą podwójne życia. Dzielą dwa domy, dwóch mężów i dziecko. Jedna z nich jest zadowoloną z życia gospodynią mieszkającą na farmie koni, a druga to buntowniczka, która wyjechała do Los Angeles, gdzie pisze mroczne opowieści. Cały ten ich perfekcyjnie poukładany świat pogrąża się jednak w wielkim chaosie, gdy jedna z sióstr nagle ginie.

W podwójnej roli – sióstr bliźniaczek zobaczymy Michelle Monaghan. W roli męża jednej z nich Matt Bomer. W obsadzie są także Daniel Sunjata, Ali Stroker, Karen Robinson i Rosanny Zayas.

Serial składać ma się z siedmiu odcinków. Data jego premiery nie została jeszcze podana.

Źrodło: deadline