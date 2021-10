Olivia Colman w zwiastunie dramatu ''Utracona córka'' 0

Netflix opublikował oficjalną zapowiedź dramatu Utracona córka w reżyserii Maggie Gyllenhaal, dla której produkcja ta jest debiutem w tym fachu. Całość opiera się na motywach powieści Eleny Ferrante z 2006 roku.

na zdjęciu Olivia Colman, film ''Utracona córka''

Film ten miał swoją światową premierę w tym roku na Festiwalu Filmowym w Wenecji, gdzie Maggie Gyllenhaal otrzymała nagrodę za najlepszy scenariusz, bowiem oprócz stanięcia za kamerą, jest ona także autorką scenariusza dramatu.

Utracona córka opowiada historię kobiety imieniem Leda, w tej roli Olivia Colman. Jej dorosłe już córki opuściły rodzinny dom, a ona nie potrafi poradzić sobie z samotnością. Wyjeżdża na wycieczkę do nadmorskiej włoskiej miejscowości. Tam jej spokój i ciszę zakłóca pewna dość głośno i niepokojąco zachowująca się rodzina z małym dzieckiem. Pewne wydarzenie pomiędzy Ledą a młodą matką powoduje powrót u głównej bohaterki traumatycznych przeżyć z przeszłości. Leda musi teraz stawić czoła swojemu własnemu umysłowi i na nowo przeanalizować niekonwencjonalne wybory jakich dokonała w przeszłości jako młoda matka i które to miały wpływ na całe jej dalsze życie. To opowieść o kobiecie odkrywającej świat na nowo, ale wpierw musiejącej skonfrontować i pogodzić się ze swoją niespokojną przeszłością.

Poniżej wspomniana zapowiedź.

W obsadzie dramatu oprócz Colman, znajdują się także Dakota Johnson, Jessie Buckley, Peter Sarsgaard, Paul Mescal, Oliver Jackson-Cohen, Ed Harris i Dagmara Domińczyk.

Premiera filmu w wybranych kinach 17 grudnia, a 31 grudnia Utracona córka pojawi się w ofercie platformy Netflix.

Źrodło: ComingSoon