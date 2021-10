To musiało w końcu nadejść - platforma Netflix podniosła ceny za swoją usługę 0

Od kilku tygodni platforma Netflix przygotowywała swoich polskich klientów na podwyżki. W naszych skrzynkach pocztowych znalazło się informacja o zmianie cen usług amerykańskiego giganta streamingowego.

Na początku października, a dokładniej pisząc jego drugiego dnia, w życie wszedł nowy cennik za usługi Netflixa. Za najdroższy pakiet, dzięki któremu możemy oglądać produkcje w ofercie w jakości 4K oraz korzystać z czterech ekranów, zapłacimy 60 złotych (wcześniejsza cena, jak obowiązywała za najwyższy pakiet w ofercie wynosiła 52 złote). W przypadku pakietu "środkowego", który pozwalał oglądać filmy i seriale w jakości HD, aczkolwiek na dwóch ekranach, cena pozostała bez zmian (użytkownicy nadal zapłacą 43 złote).

Warto jednak odnotować, że Netflix obniżył cenę za najtańszy pakiet, który daje możliwość oglądania produkcji w ofercie w jakości SD na tylko jednym ekranie. W tym przypadku cena za usługę spadła z 34 złotych na 29 złotych.

Jeśli jakimś cudem otrzymaliście tego maila od Netflixa, ale go nie przeczytaliście, to nie powinniście być tym zdziwieni. O podwyżkach w naszym kraju mówiło się od dawna, tym bardziej, że w innych krajach świata również do nich doszło (nie ominęły one Stanów Zjednoczonych oraz Wielkiej Brytanii).

Źrodło: Netflix