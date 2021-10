"Being the Ricardos" - pierwsza zapowiedź filmu. Angaż Nicole Kidman problemem dla fanów! 0

Amazon Studios zaprezentowało pierwszy teaserowy zwiastun Being the Ricardos – nowego filmu napisanego i wyreżyserowanego przez Aarona Sorkina. Co ciekawe zapowiedź produkcji opartej na prawdziwych wydarzeniach podzieliła internautów. Wszystko za sprawą obsadzenia w jednej z głównych ról Nicole Kidman.

fragment plakatu "Being the Ricardos"

Being the Ricardos to historia Lucille Ball i Desiego Arnaza. Film pokaże nam tydzień z życia głównych bohaterów na planie ich kultowego sitcomu Kocham Lucy. To był tydzień w trakcie, którego doszło do wydarzeń, które kosztowały ich prawie wszystko.

W role główne wcielają się Nicole Kidman oraz Javier Bardem. W obsadzie aktorskiej znaleźli się również J.K. Simmons i Nina Arianda w rolach odpowiednio Williama Frawleya i Vivian Vance.

Poniżej możecie rzucić okiem na teaser oraz plakat filmu.

Premiera Being the Ricardos będzie miała miejsce 21 grudnia 2021 roku w serwisie Prime Video.

Po zaprezentowaniu przez Amazon Studios pierwszego zwiastuna, w mediach społecznościowych pojawiły się pierwsze komentarze dotyczące zapowiedzi. Niestety nie wszyscy są zadowoleni z angażu Nicole Kidman do głównej roli. Wśród fanów panuje przekonanie, że to Debra Messing nadawała się zdecydowanie lepiej do zagrania Lucille Ball.

