Legenda Diany: od "The Crown" do "Spencer" z Kristen Stewart 0

Rola Diany okazała się trampoliną do kariery dla młodej aktorki Emmy Corrin, która za występ w serialu The Crown otrzymała Złoty Glob. Serialem tym, jak sama przyznała, emocjonowała się także Kristen Stewart, grająca Dianę w filmie Pabla Larraína Spencer – na ekranach w Polsce od 5 listopada.

Kristen Stewart popularność zdobyła jednak już wcześniej: była Bellą w sadze Zmierzch, Śnieżką w Królewnie Śnieżce i Łowcy i Jean Seberg w Seberg – a to tylko niektóre z jej licznych ról. Ale to właśnie teraz po raz pierwszy wymienia się ją jako murowaną kandydatkę do Oscara za rolę pierwszoplanową. Reżyser podkreślał w wywiadzie dla "Deadline":

Kristen to jedna z najbardziej utalentowanych aktorek swojego pokolenia. Potrafi być tajemnicza, niezwykle delikatna i silna zarazem, a właśnie tej mieszanki najbardziej nam było trzeba.

Przy innej okazji Larraín, który w filmach Jackie i Ema stworzył wyraziste postacie kobiece, zaznaczał:

W rzeczywistości mało wiemy o rodzinie królewskiej, o tym, jak się zachowują jej członkowie poza zasięgiem kamer. A zatem należało uruchomić wyobraźnię. Oczywiście oglądałem serial "The Crown" w całości, to bardzo dobra robota telewizyjna. Ale nasze zamiary były całkiem inne. Próbuję zaskoczyć siebie i widzów.

Reżyser postanowił nie oddzielać mitu Diany od jej życia. Diana w jego interpretacji to kobieta pod wielką, miażdżącą presją, a Stewart okazała się idealnym wcieleniem tej wizji. Naprawdę smutne jest to, że Diana była tak bardzo odizolowana i samotna. Tymczasem przecież sprawiała, że wszyscy wokół czuli się wzmocnieni tym światłem, którym emanowała. Desperacko poszukiwała więzi – tłumaczyła dziennikarzowi "Guardiana" aktorka podczas festiwalu filmowego w Wenecji.

Dodajmy, że autorem scenariusza do Spencer jest Steven Knight, twórca słynnego serialu Peaky Blinders oraz takich produkcji jak Locke, Ugotowany, czy Niewidoczni (za których zdobył nominację do Oscara).

W małżeństwo księżnej Diany i księcia Karola już dawno wkradł się chłód. Krążą pogłoski o ich romansach i możliwym rozwodzie. Jednak święta Bożego Narodzenia w królewskiej posiadłości Sandringham mają przynieść spokój i rozładowanie napięć. Obfitość jedzenia i picia, strzelanie i polowania – oto wypróbowane sposoby wyciszania sporów. Diana dobrze zna tę grę. W tym roku sprawy przybiorą jednak inny obrót…

W kinach od 5 listopada!

Źrodło: Forum Film Poland