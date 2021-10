Netflix zamawia serial ''XO, Kitty'' - to spin-off filmowej serii ''Do wszystkich chłopców'' 0

Około pół roku temu pierwszy raz usłyszeliśmy plany Netflixa na serialowy spin-off młodzieżowej trylogii Do wszystkich chłopców. Teraz stało się to faktem. Serwis oficjalnie złożył zamówienie na serial zatytułowany 'XO, Kitty'.

na zdjęciu Anna Cathcart i Lana Condor, film ''Do wszystkich chłopców: Zawsze i na zawsze''

Produkcja ta opowie o najmłodszej siostrze Covey, Kitty. Widzowie będą jej towarzyszyć w poszukiwaniu prawdziwej miłości. Do roli powrócić ma znana z filmów Anna Cathcart. Nie wiadomo czy ktoś inny z filmowej obsady również zawita do serialu. Ten zaś składać będzie się z dziesięciu półgodzinnych odcinków.

Spin-off zbada relacje Kitty z jej pierwszym chłopakiem, który mieszka na drugim końcu świata. Nastolatka, która myślała, że o miłości wie wszystko po przybyciu do swojego ukochanego, będzie musiała zweryfikować swoje poglądy, bowiem jak się okazuje relacje budowane na żywo są o wiele bardziej skomplikowane.

Trylogia Do wszystkich chłopców opiera się na powieściach Jenny Han, która również zaangażowana jest w ten projekt. Będzie autorką scenariusza wraz z Siobhan Vivian oraz producentką wykonawczą.

Kitty kluczową rolę odegrała w pierwszym filmie z serii, w którym to znalazła miłosne listy swojej siostry Lary Jean napisane do chłopców, którzy jej się podobają. Postanowiła wysłać je do ich adresatów, tym samym wywołując wszelkie dalsze wydarzenia.

Źrodło: Twitter