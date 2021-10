Colin Woodell młodym Winstonem Scottem w serialowym prequelu ''Johna Wicka'' 0

Bardzo szybko powiększa się obsada serialu 'The Continental' będacego prequelem filmowej serii o Johnie Wicku, najlepszym zabójcy na zlecenie w USA. Zaledwie wczoraj informowaliśmy o angażu Mela Gibsona, a już dziś do obsady dołączyło sześć nowych nazwisk.

na zdjęciu Colin Woodell, serial ''Stewardesa''

Najważniejszą informacją jest angaż Colina Woodella, który w prequelu sportretuje młodego Winstona Scotta, późniejszego właściciela sieci hoteli będących ostoją dla płatnych zabójców. Aktora tego kojarzyć możecie z serialu Stewardesa, The Originals czy filmu Zew krwi.

Oprócz niego swoje angaże otrzymali także Hubert Point-Du Jour, Jessica Allain, Mishel Prada, Kate Nhung i Ben Robson. Wcielą się oni odpowiednio w Milesa, Lou, KD, Yen i Frankiego. Gibson sportretuje zaś postać imieniem Cormac.

Za projekt odpowie Lionsgate Television, a powstaje on dla stacji Starz. Ma to być limitowany serial, który opowie o powstaniu słynnego hotelu dla zabójców, będącym centralnym elementem wszechświata Johna Wicka. Akcja serialu rozegra się w Nowym Jorku w 1975 roku, na 40 lat przed wydarzeniami z filmów. Młody Winston Scott trafia do piekielnego półświatka, gdzie musi zmierzyć się z przeszłością, którą myśli, że dawno zostawił za sobą. Spróbuje on przejąć tytułowy hotel będący miejscem spotkań najgroźniejszych przestępców świata, co będzie skutkować w późniejszym czasie powstaniem całej sieci takich hoteli.

The Continental planowany jest jako trzydniowe wydarzenie telewizyjne. Serial składać będzie się z trzech 90 minutowych części.

Źrodło: deadline