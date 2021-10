Pierwsze zdjęcie zza kulis filmowej wersji ''The Munsters'' 0

Rob Zombie, reżyser dwóch filmów z serii Halloween oraz Three From Hell, pracuje nad filmową adaptacją kultowego sitcomu z lat 60. XX wieku. Z okazji zbliżającego się Halloween reżyser postanowił uchylić rąbka tajemnicy i opublikował w sieci zdjęcie z planu.

serial ''The Munsters''

Na poniższej fotografii widzimy Hermana Munstera, Lily Munster i dziadka Munster, którzy siedzą przed swoją rezydencją. W bohaterów tych wcielają się odpowiednio Jeff Daniel Phillips, Sheri Moon Zombie i Dan Roebuck. Po przesunięciu w prawo mamy zbliżenia na twarz każdej z postaci.

The Munsters emitowany był w latach 1964-1966. Pomimo doczekania się zaledwie dwóch sezonów uznany został za kultowy. Określany jest satyrą na współczesne wtedy życie amerykańskich przedmieść. Otrzymał wiele pozytywnych recenzji, a także nominację do Złotego Globu w kategorii najlepszy serial telewizyjny. Opowiadał on o rodzinie przyjaznych potworów starających się zrozumieć dlaczego ludzie tak dziwnie na nich reagują…

Rob Zombie reżyseruje film, ale jest także autorem scenariusza. Oprócz wspomnianych wyżej w obsadzie znajdują się także Jorge Garcia, Richard Brake oraz Cassandra Peterson. Zdjęcia powstają na Węgrzech.

Film trafi do kin oraz na platformę Peacock.

Źrodło: variety