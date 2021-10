''Uncharted'' - teaser filmu wyciekł do sieci 0

W sieci pojawił się krótki 40-sekundowy teaser pokazujący nam pierwszy materiał z filmu Uncharted. Jego publikacja nie była zamierzona. Filmik wyciekł do sieci.

na zdjęciu Tom Holland, film ''Uncharted''

Wideo jest dość słabej jakości, ale wystarczy aby nas zachwycić. Ukazuje ono znajomą z gier sekwencję, w której to Nathan Drake budzi się przywiązany do spadającego z samolotu ładunku. Gdy udaje mu się wrócić do samolotu, spotyka się z groźna, ale i humorystyczna sytuacja. W jednej ze scen widzimy także Marka Wahlberga, który wciela się w Victora Sullivana.

Patrząc po zaprezentowanych fragmentach nie sposób oprzeć się wrażeniu, iż produkcja w dużej mierze czerpie z trzeciej części gry noszącej tytuł Uncharted 3: Oszustwo Drake’a.

Wygląda na to, iż prace na oficjalnym zwiastunem są już na zaawansowanym etapie. Miejmy nadzieję, że w niedługim czasie doczekamy się pełnej zapowiedzi oczekiwanego widowiska.

Uncharted ma być widowiskową opowieścią o przygodach nieustraszonego poszukiwacza skarbów Nathana Drake’a. Tylko jego sprawność, intelekt, spryt i determinacja mogą doprowadzić do odnalezienia mitycznej krainy złota – El Dorado. Drake jest potomkiem słynnego korsarza i obieżyświata, sir Francisa Drake’a. To po nim odziedziczył skłonność do brawury, inteligencję i pragnienie niekończącej się przygody. W poszukiwaniu El Dorado towarzyszyć mu będzie zaufany przyjaciel Victor Sullivan oraz przebojowa dziennikarka Elena Fisher.

Obsadę Uncharted prowadzi Tom Holland. Oprócz niego na ekranie zobaczymy także Marka Wahlberga, Antonio Banderasa, Sophię Ali i Tati Gabrielle.

Premiera Uncharted zaplanowana jest na 18 lutego 2022 roku.

Źrodło: ComingSoon