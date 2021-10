Pablo Schreiber jako Alan Gore w serialu ''Candy'' 0

Ciągle powiększa się obsada limitowanego serialu Hulu 'Candy'. Produkcja ta opowie o morderczyni Candy Montgomery. Lista płac powiększyła się o aktora Pablo Schreibera, znanego z serialu Orange Is the New Black, Amerykańscy bogowie czy filmu Drapacz chmur.

na zdjęciu Pablo Schreiber, serial ''Amerykańscy bogowie''

Schreiber sportretuje postać Alana Gore, męża Betty, ojca i inżyniera w Silicon Prairie. Dołączył on do wcześniej ogłoszonych gwiazd – Jessici Biel i Melanie Lynskey. Biel wcieli się w tytułową rolę. Do obsady dołączyła ona niedawno, zastępując aktorkę Elisabeth Moss, która z powodu przedłużającej się produkcji miała konflikty z harmonogramem i musiała zrezygnować z tego projektu. Lynksey wcieli się zaś w Betty Gore.

Candy Montgomery to morderczyni z Teksasu, która zabiła siekierą swoją własną przyjaciółkę Betty, kiedy ta dowiedziała się, że ma romans z jej mężem. Nic nie wskazywało na to, iż Candy nosi w sobie takie zamiary, z pozoru miała ułożone życie, wraz z mężem i przyjaciółmi brała czynny udział w lokalnej kościelnej społeczności. Do morderstwa jednak doszło, a miało to miejsce w latach 80. ubiegłego wieku.

Scenariusz pilotażowego odcinka serialu napisał Robin Veith, który pełni także funkcję producenta wykonawczego. Michael Uppendahl zajmie się reżyserią pilota.

Serial Hulu nie jest obecnie jedynym projektem, który w tej formie skupi się na postaci Candy Montgomery. HBO Max pracuje także nad serialem o słynnej morderczyni. Produkcja ta nosi tytuł Love and Death i wystąpią w niej Elizabeth Olsen i Lily Rabe.

