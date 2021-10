Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Emily Blunt może dołączyć do obsady "Oppenheimera" 0

Christopher Nolan powoli rozpoczyna kompletowanie obsady aktorskiej swojego kolejnego projektu. Emily Blunt znalazła się na liście hollywoodzkiego filmowca.

Emily Blunt - "Ciche miejsce"

Cillian Murphy będzie gwiazdą nowego filmu w reżyserii Christophera Nolana, który opowie historię twórcy bomby atomowej, J. Roberta Oppenheimera. Jak podaje portal Deadline, Emily Blunt jest faworytką do zagrania głównej roli kobiecej w produkcji zatytułowanej Oppenheimer. Aktorka ponoć rozpoczęła już rozmowy negocjacyjne z wytwórnią Universal Pictures, dla której film powstanie. Na ten moment żadna strona nie skomentowała doniesień Deadline.

Christopher Nolan nie tylko wyreżyseruje film o Oppenheimerze, ale także napisze scenariusz oraz będzie jednym z producentów. Skrypt jest oparty na książce "American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer" autorstwa laureata nagrody Pulitzera, Martina J. Sherwina oraz Kai Bird.

Oppenheimer trafi do kin 21 lipca 2023 roku.

Źrodło: Deadline