Wystartowały zdjęcia do nowego serialu Player Original zatytułowanego "Herkules"

Rozpoczęto zdjęcia do serialu Herkules – główne role w nowym projekcie Player Original zagrają Rafał Maćkowiak (Herkules Nowak) oraz Weronika Książkiewicz (Sylwia Mazur).

kadr z serialu "Herkules"

Cała nadzieja we mnie – tak często mówi o sobie główny bohater serialu o imieniu Herkules, który już kilka razy oblał egzamin do szkoły policyjnej. Dlaczego genialny analityk mający w jednym palcu wszystkie podręczniki do kryminologii i kryminalistyki nie może wykonywać swojego wymarzonego zawodu?

Odpowiedź na to pytanie zna policjantka Sylwia Mazur, która jest przeciwieństwem Herkulesa. Często działa intuicyjnie, chaotycznie i pod wpływem emocji. Pewnie dlatego grozi jej przeniesienie do innego wydziału. Co wydarzy się kiedy Herkules stanie na jej drodze? Czy wspólnie uda im się rozwiązać jakąś sprawę kryminalną? A może stworzą duet doskonały?

Na pewno nie będzie łatwo! Główny bohater ma ograniczone zaufanie do wszystkich poza sobą i wydaje się być pozbawionym emocji, niezbyt miłym, acz genialnym introwertykiem. Spontaniczna Sylwia kieruje się przede wszystkim sercem i ma niezłe podejście do ludzi. Jedno jest pewne! Tych dwoje to prawdziwa mieszanka wybuchowa!

Producentem Herkulesa jest Tomasz Cichoń. Od strony reżyserskiej nad serialem czuwa Bartosz Kruhlik, którego film fabularny Supernova otrzymał nagrodę za Najlepszy Debiut Reżyserski na 44. Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni oraz cztery nominacje do Polskich Nagród Filmowych Orły. Za scenariusz odpowiadają Karolina Frankowska oraz Bartosz Janiszewski. Zdjęcia realizuje Weronika Bilska. Kierownikiem produkcji jest Krzysztof Łojan. Scenografię przygotowuje Marcelina Początek – Kunikowska. Magdalena Sekrecka zajmuje się kostiumami. Charakteryzatorem prowadzącym jest Jolanta Dańda.

Zdjęcia do serialu powstają w Warszawie i okolicach. Premiera ośmioodcinkowego Herkulesa jest planowana w serwisie player.pl w 2022 roku.

Źrodło: tvn.pl