Rewelacyjny zwiastun ''Czerwonej noty'' Netflixa 0

fragment plakatu promującego film ''Czerwona nota''

Genialny śledczy kontra oszuści wszech czasów. Wystawiana przez Interpol czerwona nota to globalny list gończy za najbardziej poszukiwanymi przestępcami na świecie. Jednak gdy ryzykowny napad sprawia, że krzyżują się ścieżki najlepszego behawiorysty z FBI Johna Hartley’a (Johnson) i dwójki rywalizujących ze sobą przestępców (Gadot, Reynolds), trudno przewidzieć, co się wydarzy. W czasie pościgu Hartley przypadkiem trafia w sam środek brawurowego skoku. Aby złapać najgroźniejszego złodzieja dzieł sztuki na świecie znanego jako „The Bishop” (Gadot), musi współpracować z jego rywalem Nolanem Boothem (Ryan Reynolds). Szalona przygoda rzuci to — ku niezadowoleniu niektórych — nierozłączne trio w najdalsze zakątki świata, na parkiet taneczny, do więzienia i do dżungli.

Film Czerwona nota to największe i najdroższe dotychczasowe przedsięwzięcie filmowe Netfliksa. Czy taki wydatek się opłacił, oceńcie sami. Poniżej wspomniana zapowiedź.

Za reżyserię i scenariusz filmu odpowiada Rawson Marshall Thurber mający na swoim koncie m.in. thriller Drapacz chmur, w którym również w głównej roli wystąpił Dwayne Johnson oraz kryminalną komedię Millerowie.

Premiera filmu Czerwona nota już 12 listopada 2021 roku tylko na platformie Netflix.

Źrodło: Netflix