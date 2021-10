Rozpoczęto zdjęcia do ''The Greatest Beer Run Ever'' - ekipa znajduje się w Tajlandii 0

Produkcja filmu The Greatest Beer Run Ever ruszyła pełną parą. Jak donoszą zagraniczne media ekipa filmowa jest już na planie, który umiejscowiony jest w Tajlandii.

na zdjęciu Zac Efron, film ''Podły, okrutny, zły''

Film ten jest adaptacją książki o tym samym tytule spisującej wspomnienia Johna 'Chicka' Donohue, który to jest także jej współautorem z JT Molloy. John w 1967 roku opuścił Nowy Jork i wyjechał do Wietnamu, by odnaleźć swoich dawnych kolegów służących teraz w wojsku i m.in. napić się z nimi piwa. Chciał też wesprzeć ich duchowo i wprowadzić do ich trudnego życia trochę uśmiechu.

The Greatest Beer Run Ever to historia epickiej wyprawy Johna opowiedziana jego słowami oraz słowami ludzi, których spotkał w trakcie swojej podróży.

Za reżyserię filmu odpowiada Peter Farrelly. To jego najnowszy projekt po niezwykle udanym filmie Green Book, który to otrzymał aż trzy Oscary – dla najlepszego filmu, scenariusza i aktora drugoplanowego. Scenariusz The Greatest Beer Run Ever napisał Brian Currie, Pete Jones oraz Farrelly. Za produkcję filmu odpowiada Skydance Media. Powstaje on dla platformy Apple TV+.

W roli Donohue zobaczymy Zaca Efrona. Na planie partnerować mu będzie m.in. Russell Crowe.

Źrodło: variety