Will Smith jako Richard Williams w zwiastunie filmu ''King Richard: Zwycięska rodzina'' 1

Warner Bros. Pictures opublikował nową zapowiedź biograficznego filmu King Richard: Zwycięska rodzina, który to opowiada o Richardzie Williamsie, niezłomnym ojcu, który odegrał kluczową rolę w wyniesieniu na szczyt tenisa ziemnego swoich dwóch niezwykle utalentowanych dzieci.

fragment plakatu promującego film ''King Richard: Zwycięska rodzina''

Film ukazuje podróż Richarda Williamsa, niezłomnego ojca, który odegrał kluczową rolę w wychowaniu dwóch najbardziej utalentowanych sportowców wszechczasów, którzy na zawsze zmienią tenisa ziemnego. Kierując się jasną wizją ich przyszłości i stosując niekonwencjonalne metody, Richard ma plan, który przeniesie Venus i Serenę Williams z ulic Compton w Kalifornii na światową scenę jako legendarne ikony. Ten głęboko poruszający film pokazuje siłę rodziny, wytrwałości i niezachwianej wiary w możliwość osiągnięcia niemożliwego i wywarcia wpływu na świat.

W głównej roli Will Smith. Aunjanue Ellis wciela się w Brandy Williams, mamę Venus i Sereny, które portretują odpowiednio Saniyya Sidney i Demi Singleton. W pozostałych rolach występują Tony Goldwyn jako trener Paul Cohen, Jon Bernthal jako trener Rick Macci i Dylan McDermott.

Za reżyserię odpowiada Reinaldo Marcus Green, który stworzył ten film na podstawie scenariusza Zacha Baylina.

Premiera filmu 19 listopada 2021 roku. W ten dzień wejdzie on do kin, ale także pojawi się na platformie HBO Max. W naszym kraju film wejdzie do kin 3 grudnia.

