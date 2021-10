Alec Baldwin postrzelił śmiertelnie operatorkę na planie i ranił reżysera 0

W trakcie kręcenia zdjęć do filmu w Nowym Meksyku doszło do tragedii. Alec Baldwin postrzelił śmiertelnie operatorkę Halynę Hutchins i ranił reżysera Joela Souzę.

Alec Baldwin - "Osierocony Brooklyn"

Do feralnego wydarzenia doszło w trakcie realizacji zdjęć do filmu "Rust", który kręcono w Bonanza Creek Ranch, popularnej lokalizacji produkcyjnej na południe od Santa Fe. Alec Baldwin w trakcie kręcenia sceny z użyciem broni, wystrzelił z rekwizytu przypominającego rewolwer – niestety ranił śmiertelnie operatorkę Halynę Hutchins. Aktualnie trwa śledztwo w sprawie wyjaśnienia, jak doszło do tej tragedii. Alec Baldwin był przesłuchiwany przez śledczych, na ten moment nikt nie został aresztowany.

42-letnia Hutchins została przetransportowana helikopterem do szpitala University of New Mexico w Albuquerque, gdzie niestety lekarzom nie udało się uratować jej życia. Śmierć operatorki została potwierdzona przez biuro szeryfa oraz przez Międzynarodową Gildię Operatorów. Joel Souza został natomiast przetransportowany do szpitala w Santa Fe – ze informacji opublikowanej przez jednego z aktorów wynika, że filmowiec opuścił już placówkę szpitalną.

Źrodło: Variety