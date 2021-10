Wygląda na to, że "Diuna 2" doczeka się realizacji!

Diuna bardzo dobrze radzi sobie na rynkach zagranicznych – do tej pory film w reżyserii Denisa Villeneuve’a zarobił 116,7 mln dolarów. Szacuje się, że w ten weekend widowisko na podstawie powieści Franka Herberta zaliczy bardzo silne otwarcie i globalnie dorzuci do swojego konta kolejne 70 mln dolarów. Oczywiście na wyniki Diuny z weekendu przyjdzie nam poczekać jeszcze kilka dni, jednak już teraz zaczyna się coraz pewniej mówić o realizacji sequela.

Prezeska WarnerMedia, Ann Sarnoff zasugerowała, że "Diuna 2" otrzymała już zielone światło na realizację:

Czy dostaniemy sequel "Diuny"? Jeśli obejrzałeś film, to wiesz, jak on się kończy. Myślę, że znasz odpowiedź na to pytanie.