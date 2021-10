Ryan Gosling jako Ken w filmie o lalce Barbie 0

Nominowany do Oscara za film Szkolny chwyt i La La Land – Ryan Gosling otrzymał angaż w powstającym filmie Warner Bros., który opowie o najsłynniejszej lalce na świecie. Mowa oczywiście o Barbie.

na zdjęciu Ryan Gosling, film ''Pierwszy człowiek''

Ryan Gosling sportretuje postać Kena. W Barbie wcieli się aktorka znana z odgrywania postaci Harley Quinn – Margot Robbie. Będzie ona także producentką wykonawczą za pośrednictwem swojej firmy LuckyChap.

Fabuła filmu trzymana jest w tajemnicy. Produkcja filmu rozpocząć ma się na początku przyszłego roku w Warner Bros.’ Leavesden Studios w Londynie. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, film wejdzie do kin w 2023 roku.

Na stanowisku reżysera zasiadła Greta Gerwig, mająca na swoim koncie Małe kobietki i Lady Bird. Zaś Noah Baumbach, jej długoletni partner i współpracownik zajmie się napisaniem scenariusza do filmu o lalce firmy Mattel.

Film o Barbie wcześniej rozwijany był przez Sony. Wtedy do głównej roli przymierzane były Amy Schumer oraz Anne Hathaway. Z tego projektu jednak nic nie wyszło, a prawa do filmu trafiły do Warner Bros. Pictures.

Myślicie, że Gosling w roli Kena to dobry wybór?

