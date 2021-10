''Szczyt bogów'' - zwiastun zrobionej z rozmachem animacji o niezwykle niebezpiecznej pasji jaką jest aplinistyka 0

Netflix opublikował zwiastun animowanego filmu Szczyt bogów, którego światowa premiera odbyła się w tym roku na Festiwalu Filmowym w Cannes.

fragment plakatu promującego film ''Szczyt bogów''

Film jest animowaną adaptacją mangi autorstwa znanego artysty tego gatunku Jirô Taniguchi i Baku Yumemakura. Za reżyserię produkcji odpowiada Patrick Imbert, który jest także współautorem scenariusza wraz z Jeanem-Charlesem Ostorero.

Szczyt bogów opowiada historię pewnego fotoreportera imieniem Fukumachi, który wiedziony obsesją poznania prawdy o pierwszej ekspedycji na Mount Everest postanawia odnaleźć wybitnego himalaistę, o którym wiele lat temu słuch zaginął.

Fukumachi znajduje aparat, którego zawartość może zmienić historię alpinizmu. Jego śledztwo prowadzi go do dawno zaginionego Habu. Mężczyzna wkracza w świat obsesyjnych wspinaczy, dla których nie ma rzeczy niemożliwych. To prowadzi go krok po kroku na tytułowy 'szczyt bogów'.

Poniżej wspomniana zapowiedź.

Premiera filmu w wybranych kinach zaplanowana została na 24 listopada tego roku. Tydzień później, tj. 30 listopada Szczyt bogów zawita na platformę Netflix.

