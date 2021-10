Zwiastun walczącego o Oscara filmu ''Modlitwa o lepsze dni'' - produkcja trafi na platformę Netflix 0

Netflix prezentuje zapowiedź meksykańskiego filmu Modlitwa o lepsze dni. Produkcja ta już w przyszłym miesiącu dostępna będzie w serwisie amerykańskiego giganta streamingowego.

fragment plakatu promującego film ''Modlitwa o lepsze dni''

Modlitwa o lepsze dni to niezwykle udana produkcja, która zgłoszona została do statuetki Oscara w kategorii najlepszy międzynarodowy film fabularny. Za pomocą historii trzech dziewczynek ukazuje sytuację jaka panuje we współczesnym Meksyku.

Pośród makowych pól w górzystym regionie Meksyku trzy dziewczynki po dramatycznych przejściach, które zgotował im kartel narkotykowy, szukają ukojenia w przyjaźni.

Poniżej wspomniana zapowiedź.

Film jest adaptacją. Jego fabuła opiera się na książce Jennifer Clement o tym samym tytule. Za reżyserię odpowiada Tatiana Huezo, mająca na swoim koncie dokumentalne filmy – Najmniejsze miejsce na świecie i Tempestad. W obsadzie Modlitwy o lepsze dni znajdują się m.in. Ana Cristina Ordonez Gonzalez, Blanca Itzel Perez, Camila Gaal, Marya Membreno, Giselle Barrera Sanchez, Alejandro Camacho oraz Mayra Batalla.

Premiera filmu na Netflixie już 17 listopada 2021 roku.

Źrodło: Netflix