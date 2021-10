Apple TV+ przedstawia zwiastun ciekawego thrillera ''Dr. Brain'' prosto z Korei Południowej 0

Seriale pochodzące z Południowej Korei zyskują coraz większą popularność. Najlepszym tego przykładem jest bijący w ostatnim czasie wszelkie rekordy serial Netflixa Squid Game. Apple TV+ postanowiło zrobić mu konkurencję. Na platformę tą zmierza thriller 'Dr. Brain'.

na zdjęciu Sun-kyun Lee, film ''Ciężki dzień''

Produkcja ta opiera się na popularnym webtoonie, czyli internetowym komiksie. Opowie ona o genialnym naukowcu imieniem Sewon, który zajmuje się połączeniami mózgowymi. Wykorzysta je, aby dowiedzieć się prawdy o tajemniczej śmierci swojej rodziny. Za wszelką cenę chce dowiedzieć się co się stało, a dzięki wykorzystaniu zaawansowanej technologii być może uda mu się odkryć prawdę. Sewon przeprowadzi synchronizację mózgów, dzięki czemu dotrze do wspomnień zmarłych osób i być może znajdzie w nich wskazówki, które doprowadzą go do prawdy i ich śmierci.

Poniżej wspomniana zapowiedź.

W Sewona wciela się Sun-kyun Lee, aktor który wystąpił w wielokrotnie nagradzanym filmie Parasite Joon-ho Bonga. Za reżyserię i scenariusz serialu Dr. Brain odpowiada Jee-woon Kim, który na swoim koncie ma m.in. horror Opowieść o dwóch siostrach oraz film akcji Ujrzałem diabła. W obsadzie są także Hee-soon Park, Ji-hye Seo, Yoo-young Lee i Jae-won Lee.

Premiera serialu na Apple TV+ już 4 listopada 2021 roku. Dr. Brain składa się z sześciu odcinków i jest koprodukcją Bound Entertainment, Kakao Entertainment, StudioPlex i Dark Circle Pictures.

Źrodło: ComingSoon