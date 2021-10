Produkcje CANAL+ Polska docenione na międzynarodowych festiwalach 0

W ubiegły weekend produkcja CANAL+ Polska – Pisarze. Serial na krótko – otrzymała nagrodę za najlepszą reżyserię na Marseille Web Fest. Odebrał ją reżyser i producent Mikołaj Lizut. Z kolei Międzynarodowy Festiwal Filmowy Energa Camerimage ogłosił dziś tegoroczne nominacje w konkursie seriali telewizyjnych. Wśród nominowanych znalazł się serial Kruk. Laureata tej nagrody poznamy już 20 listopada.

Najnowsza edycja międzynarodowego festiwalu Marseille Web Fest odbyła się w dniach 20-22 października. Festiwal, organizowany od 2011 roku, skupia się na krótkiej formie i stara się obserwować jej ewolucję w świecie mediów cyfrowych i w dobie intensywnego rozwoju Internetu. Jury pod przewodnictwem producenta Serge’a Ladrona de Guevary oceniło piętnaście nominowanych produkcji z całego świata, w tym pierwszy sezon Pisarzy. Serialu na krótko CANAL+ Polska.

Pisarze. Serial na krótko to powrót do tradycji krótkiej formy w CANAL+. To kameralne, śmiałe, oryginalne spojrzenie na świat, indywidualne dla każdego z autorów scenariuszy. Poszczególne historie rozgrywają się w różnych lokalizacjach i dotyczą zarówno zjawisk społecznych, relacji międzyludzkich, jak również polityki, obyczajów i kultury. To prawdziwy powiew świeżości i zabawa formą. O serialu Pisarze. Serial na krótko organizatorzy festiwalu napisali, że "niesie radość", oraz wyróżnia się wyczuciem suspensu i nietuzinkowym poczuciem humoru.

Jestem ogromnie szczęśliwy i bardzo cieszę się z tej nagrody! Nie byłoby jej, gdyby nie fantastyczni aktorzy i pisarze, którym ją dedykuję. Praca z Magdą Cielecką i Maćkiem Stuhrem to najlepsze, co może się zdarzyć reżyserowi.

powiedział tuż po odebraniu nagrody Mikołaj Lizut, reżyser

Wśród ogłoszonych nominacji w konkursie seriali telewizyjnych znalazł się Kruk, produkcja oryginalna CANAL+ zrealizowana z OPUS TV. O główną nagrodę rywalizować będą autorzy zdjęć do dziesięciu produkcji telewizyjnych. Kruk rywalizować będzie m.in. z tytułami takimi jak: Gambit królowej, Germinal, Historia Lisey czy The Mandalorian.

Światło, które daje nadzieję i mrok, który pochłania Kruka – to właśnie był główny klucz i wizualna idea tego sezonu. Bardzo się cieszę, że zdjęcia do serialu zostały docenione przez Camerimage i dostały nominację.

komentuje operator serialu, Witold Płóciennik

Kruk to drugi sezon podlaskiej historii komisarza Adama Kruka. Postaci złożonej, mierzącej się z wewnętrznymi demonami. Kruk (w tej roli znakomity Michał Żurawski) wraca do Białegostoku, gdzie nie tylko prowadzi śledztwo dotyczące mafijnych interesów, ale też poddaje się rytuałom szeptów, które mają uzdrowić jego duszę. Pomaga mu w tym stara Szeptucha. Autorem zdjęć do tego serialu jest Witold Płóciennik. Serial w reżyserii Macieja Pieprzycy powstał na podstawie oryginalnego scenariusza Jakuba Korolczuka.

Źrodło: CANAL+