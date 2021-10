Derek Cianfrance reżyserem "Wilkołaka" z Ryanem Goslingiem 0

W ubiegłym roku Universal Pictures ogłosił plany związane z realizacją nowego filmu o wilkołaku. Dzisiaj mamy ważną aktualizację dotyczącą tego projektu.

Ryan Gosling - "Blue Valentine"

Gwiazdą filmu "The Wolfman" będzie Ryan Gosling, którego angaż ogłoszono już wiele miesięcy temu. Oryginalnie wytwórnia negocjowała z Leighem Whannellem (to właśnie on odpowiadał za reżyserię bardzo dobrze ocenionego Niewidzialnego człowieka), aby ten zajął się nakręceniem horroru. Ostatecznie to nie Leigh Whannell, a Derek Cianfrance stanie za kamerą produkcji.

Derek Cianfrance to filmowiec, który miał już okazję pracować z Ryanem Goslingiem przy okazji swoich dwóch poprzednich filmów – Drugie oblicze i Blue Valentine. Co ciekawe on będzie również autorem scenariusza. Produkuje oczywiście Jason Blum.

Na razie nie wiadomo nic o fabule filmu, ale prawdopodobnie historia zostanie umiejscowiona w czasach współczesnych, a nie w minionej epoce, jak w przypadku horroru z Benicio del Toro, z 2010 roku.

Jak oceniacie wybór reżysera przez Universal Pictures i Blumhouse Productions?

Źrodło: Deadline