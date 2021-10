Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Iko Uwais czarnym charakterem w czwartej odsłonie "Niezniszczalnych" 0

Iko Uwais dołącza do gwiazdorskie obsady czwartej części serii "Niezniszczalni". Aktor pochodzący z Indonezji zagra złoczyńcę.

Iko Uwais - "The Raid"

Jason Statham, Sylvester Stallone, Dolph Lundgren, Randy Couture, Megan Fox, 50 Cent, Jacob Scipio, Andy Garcia, a teraz jeszcze Iko Uwais. Tak prezentuje się iście gwiazdorska obsada filmu The Expendables 4. Nowy aktorski nabytek wcieli się w czarny charakter kolejnej odsłony, w zasadzie kultowej już franczyzy.

Pochodzący z Indonezji gwiazdor kina akcji swoją popularność zawdzięcza roli w filmie The Raid z 2011 roku, a także sequelowi, który miał premierę trzy lata później. Ostatnio mogliśmy zobaczyć go w akcji, w filmie Paramount Pictures – Snake Eyes. Geneza G.I. Joe.

Scenariusz do The Expendables 4 napisał Spenser Cohen, do którego poprawki wprowadzili Max Adams i John Joseph Connolly. Reżyseruje Scott Waugh, który w Hollywood zaczynał, jako kaskader.

Data premiery The Expendables 4 nie jest na razie ustalona.

Źrodło: Deadline