"Ballada o białej krowie" - jeden z najlepszych filmów MFF w Berlinie trafi do polskich kin 0

Ballada o białej krowie to irański dramat, który został uznany przez krytyków jednym z najlepszych filmów tegorocznego MFF w Berlinie, niestety wyjechał z festiwalu bez nagrody. Twórcy, prywatnie małżeństwo – Behtash Sanaeeha oraz Maryam Moghadam – po raz trzeci połączyli siły na planie filmowym i stworzyli przejmującą, wołającą o sprawiedliwość, poruszającą serce i skłaniającą do współodczuwania opowieść.

"Ballada o białej krowie"

Życie Miny naznaczyła wielka tragedia, jaką była śmierć jej męża. Codzienność kobiety staje na głowie, gdy się dowiaduje, że Babak został uwięziony, a w konsekwencji stracony za zbrodnię, której nie popełnił. Odpowiedzialne za tę feralną pomyłkę władze chcą zamieść sprawę pod dywan i obok przeprosin oferują bohaterce finansową rekompensatę.

Zrozpaczona Mina nie może pogodzić się z tragicznym w skutkach nieporozumieniem. Rozpoczyna walkę z cynicznym systemem, dążąc do tego, by sprawiedliwość wyszła na jaw. Takie działania wymagają nie tylko siły i determinacji, ale także nakładów finansowych. Gdy sytuacja kobiety oraz jej córki ulega pogorszeniu, do drzwi Miny puka nieznajomy, który przekonuje, że chce spłacić zaciągnięty u jej męża dług. Ostrożna początkowo kobieta z czasem nabiera zaufania do Rezy. Nie jest jednak świadoma prawdziwych motywacji, jakie stoją za jego zachowaniem.

Film konkursowy ostatniego Berlinale, jest komplementarnym spojrzeniem na błędy systemu, bezosobowe zbrodnie lekkomyślnie tłumaczone wolą siły wyższej, próby odkupienia win a przede wszystkim – na losy matki i córki, zostawionych samym sobie.

W POLSKICH KINACH OD 3 GRUDNIA.

Źrodło: Aurora Films