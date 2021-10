''Sukcesja'' z zielonym światłem na realizację 4. sezonu 0

Ledwie swój debiut zaliczył trzeci sezon serialu Sukcesja, a włodarze HBO już podjęli decyzję co do dalszego ciągu rodu Roy’ów. Serial oficjalnie otrzymał przedłużenie na czwarty sezon.

fragment plakatu promującego serial ''Sukcesja''

Decyzję tą włodarze platformy podjęli po zapoznaniu się z wynikami oglądalności pierwszego odcinka trzeciego sezonu. Według danych obejrzało go ponad 1,4 mln widzów (to dane z wszystkich platform na których jest serial dostępny). Liczba ta jest nowym rekordem i wynosi serial na wyżyny oglądalności.

W trzecim sezonie zobaczymy jak głowa rodu Logan Roy, który w finale poprzedniej serii wpadł w zasadzkę zastawioną przez swojego zbuntowanego syna Kendalla, stara się zapewnić przyszłość swojej rodzinie tworząc nowe sojusze rodzinne, polityczne i finansowe. Zaciekła korporacyjna bitwa grozi jednak przekształceniem się w rodziną wojnę domową…

Sukcesja to serial o władzy, polityce, pieniądzach i walce o wpływy. Produkcja przedstawia historię amerykańskiej rodziny Royów, kontrolującej jedną z największych korporacji mediowych na świecie Waystar Royco. Akcja rozgrywa się w Nowym Jorku i przybliża widzom rozterki, z którymi mierzą się członkowie rodziny w chwilach, kiedy waży się ich przyszłość.

Obecnie na HBO GO trwa emisja 3. sezonu. Zadebiutował on 18 października. Co tydzień w poniedziałek pojawia się nowy odcinek.

Źrodło: ComingSoon