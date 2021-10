Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Potrójna dawka supermocy! Premierowe odcinki, film i maraton "Młodzi Tytani: Akcja!" 0

Listopad to miesiąc celebracji dla wszystkich wielbicieli grupy Młodych Tytanów. Cartoon Network zaprasza na premierę 7. sezonu serialu, w tym pełnometrażowego filmu "Młodzi Tytani kontra Młodzi Tytani" i emisję weekendowych maratonów z nastoletnimi superbohaterami. Gościnnie pojawi się więcej znanych postaci, jak DC Super Hero Girls. Pierwsza, premierowa emisja już w poniedziałek 1 listopada w Cartoon Network.

Premiera pierwszego odcinka Młodzi Tytani odbyła się prawie 20 lat temu. Przez ten czas odważne nastolatki zdążyły na stałe zagościć w domach widzów. A przygód było jeszcze więcej, kiedy do animowanego świata wkroczyli „Młodzi Tytani: Akcja!” w nowej odsłonie serialu. Teraz obydwie grupy spotkają się w premierowym, pełnometrażowym filmie. Starsi Tytani przez przypadek spotkają swoich młodszych imienników. Początkowo obydwie grupy nie będą pałać do siebie sympatią, ale muszą zapomnieć o niesnaskach, by pokonać wspólnych wrogów.

W listopadzie rozpocznie się emisja 7. sezonu serialu Młodzi Tytani: Akcja!. W nowych odcinkach także pojawi się wielu gości. Już w pierwszym z nich Raven, Gwiazdka, Cyborg, Bestia i Robin zmierzą się Ligą Sprawiedliwych. Dorośli herosi zorganizują turniej tańca. Tytani muszą dać z siebie wszystko, by pokonać takie postaci jak Aquaman czy legendarny Batman. W kolejnych odcinkach polecą też w kosmos razem z DC Super Hero Girls.

A to nie wszystko! Cartoon Network zaprasza na weekendowe maratony z bohaterami serialu: Młodzi Tytani przejmują kontrolę!. Każdy sobotni i niedzielny poranek mali widzowie mogą powitać wraz z pełnymi energii postaciami kreskówki. To właśnie w ramach maratonu odbędzie się premiera filmu, a także emisja odcinków z poprzednich sezonów serialu.

Premiera 7. sezonu Młodzi Tytani: Akcja! w poniedziałek 1 listopada o 13:00 w Cartoon Network. Emisja codziennie o 13:00.

Premiera maratonu Młodzi Tytani przejmują kontrolę! w sobotę 6 listopada o 8:50. Emisja w soboty i niedziele o 8:50.

Premiera filmu Młodzi Tytani kontra Młodzi Tytani w sobotę 13 listopada o 8:50.

