Henry Cavill jako 007? Zobaczcie świetny deepfake! 0

Henry Cavill to jeden z faworytów fanów, jeśli chodzi o przejęcie roli Jamesa Bonda po Danielu Craigu. Czy popularny hollywoodzki gwiazdor nadawałby się na Agenta Jej Królewskiej Mości?

Henry Cavill - "Mission: Impossible - Fallout"

YouTube’owy twórca Stryder HD zamieścił na swoim kanale bardzo fajne wideo, na którym możemy zobaczyć Henry’ego Cavilla w roli Agenta 007. Twarz aktora za pomocą techniki deepfake została podmieniona w filmie o Jamesie Bondzie, w którym głównego bohatera gra Timothy Dalton. Finałowy efekt jest naprawdę świetny i pokazuje, że Cavill to całkiem dobra kandydatura. Zobaczcie sami.

W tym roku Daniel Craig pożegnał się z rolą Agenta Jej Królewskiej Mości w filmie Nie czas umierać. Fani już od paru lat zastanawiają się kto będzie następcą gwiazdora. Propozycji padało już naprawdę wiele, ba, mówiło się nawet o ewentualnym zastąpieniu Jamesa Bonda przez Jane Bond.

Nowego nazwiska odtwórcy roli Agenta 007 na pewno nie poznamy w tym roku. Producenci powinni nam przedstawić swoją decyzję najwcześniej w 2022 roku.

Sam Henry Cavill jest, jak najbardziej zainteresowany zagraniem Jamesa Bonda, co zresztą wielokrotnie potwierdzał w wywiadach. Co więcej – aktor stwierdził, że jeśli nie dostałby tej roli, to chętnie wcieliłby się w przeciwnika 007. Co Wy na to?

Źrodło: YouTube