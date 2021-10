Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

"Ostatniej nocy w Soho" - zobaczcie, gdzie kręcono film 0

Przeszłość i teraźniejszość mieszają się, a wydarzenia z przeszłości prześladują współczesną bohaterkę filmu Ostatniej Nocy w Soho Eloise. Zobaczcie materiał promujący nowe dzieło Edgara Wrighta.

Anya Taylor-Joy, Matt Smith - "Ostatniej nocy w Soho"

Reżyser, Edgar Wright musiał zdecydować, jak poruszać się po tych splecionych ze sobą światach. Chciał, aby akcja filmu miała miejsce w Soho, gdzie biznes miesza się z urzekającą, a czasem mroczną atmosferą.

W thrillerze psychologicznym uznanego reżysera Edgara Wrighta Eloise, aspirująca projektantka mody, w tajemniczy sposób wkracza w lata 60-te, gdzie spotyka olśniewającą, niedoszłą piosenkarkę, Sandie (Anya Taylor-Joy). Cały urok glamour lat 60—tych to nie wszystko, sny z przeszłości zaczynają przybierać znacznie mroczniejszą postać.

Eloise (Thomasin McKenzie) to świeżo upieczona studentka mody, która właśnie przybyła do Londynu, aby rozpocząć swoją przyszłość. Dziewczyna ma jednak obsesję na punkcie przeszłości – tęskni za minionym wiekiem, zdesperowana, by doświadczyć Londynu lat 60-tych w całej okazałości. Jednak niesamowita wyobraźnia Eloise oznacza, że ​​może otrzymać szansę bardziej dosłownie, niż sądzi.

Ostatniej Nocy w Soho w kinach od 29 października

Źrodło: TylkoHity