Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Kontrowersyjna "Benedetta" z polską datę premiery kinowej! 0

Być może Kościół katolicki nadal nie jest gotowy na usłyszenie głosu kobiet, bo te od wieków stawia pod krzyżem, by płakały. Paul Verhoeven usłyszał głos jednej z nich, a Aurora Films sprawi, by było go słychać także nad Wisłą. Historia największej skandalistki Kościoła katolickiego, siostry Benedetty Carlini trafi na polskie ekrany w styczniu 2022.

Daphne Patakia, Virginie Efira - "Benedetta"

Film Verhoevena wzbudzał spore kontrowersje jeszcze przed swoją premierą w Cannes. I na pewno będzie o nim jeszcze głośniej gdy już trafi do polskich kin. Reżyser nigdy nie bał się mocnych tematów. To on odpowiada przecież za takie hity kinowe jak Nagi instynkt, RoboCop czy Elle. I tym razem nie zamierza spoczywać na laurach. Benedetta opowiada opartą na faktach historię kontrowersyjnej zakonnicy Benedetty Carlini, która cierpi na niepokojące Watykan wizje religijne i erotyczne.

Holenderski reżyser, który po latach aktywności hollywoodzkiej powrócił do Europy, to jeden z tych, którzy zawsze dotykali tabu z ciekawością neofity i zapałem wynalazcy, przesuwali w sztuce filmowej granice społecznego dyskursu, wzbogacając kino głównego nurtu o autorski sznyt nonkonformisty.

W obsadzie filmu zobaczymy śmietankę europejskiego kina: Virginie Efirę, Charlotte Rampling, Daphné Patakię oraz Lamberta Wilsona.

W KINACH OD 7 STYCZNIA 2022.

Źrodło: Aurora Films - informacja prasowa