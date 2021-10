Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Świąteczny klimat w nowej zapowiedzi serialu "Hawkeye" 0

Walt Disney kontynuuje promocję swojego nowego komiksowego serialu o Clincie Bartonie. W sieci zadebiutowała nowa zapowiedź serii Hawkeye, która wypełniona jest świątecznym klimatem.

Będzie to pierwszy raz w historii Marvel Cinematic Universe, kiedy fani w dzień debiutu danego serialu otrzymają od razu dwa epizody.

Przebywający w Nowym Jorku były Avenger, Clint Barton ma pozornie prostą misję: wrócić do swojej rodziny na Boże Narodzenie. Czy uda mu się to zadanie? Może z pomocą Kate Bishop, 22-letniej łuczniczki, która marzy o zostaniu superbohaterką. Zostają oni zmuszeni do współpracy, gdy przeszłość Bartona zacznie im zagrażać znacznie bardziej niż świąteczny duch.

Premiera serialu Hawkeye już 24 listopada!

Źrodło: Disney