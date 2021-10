Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Grafika koncepcyjna halloweenowego odcinka serialu "WandaVision" 0

Z okazji zbliżającego się Halloween, artysta Andy Park zaprezentował w swoich mediach społecznościowych grafiki koncepcyjne z serialu WandaVision.

Andy Park wrzucił na swojego Instagrama grafikę koncepcyjną z serialu WandaVision, która nawiązuje do Halloween. Jak zapewne pamiętacie Wanda i Vision przywdziali halloweenowe kostiumy – pomimo tego, że to oni byli głównymi gwiazdami produkcji, nie możemy zapominać o innych bohaterach. Wśród nich był Pietro, który miał na sobie kostium Quicksilvera oraz dzieci tytułowej pary, których mogliśmy ujrzeć w kostiumach nawiązujących do Speeda oraz Wiccan.

Poniżej wspomniany materiał koncepcyjny, który ukazuje nieco inne wersje kostiumów, niż te, które finalnie trafiły do serialu.

