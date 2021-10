W 2013 roku na ekranach kin zadebiutowało widowisko W ciemność. Star Trek, w którym jedną z gwiazd była Alice Eve. Aktorka wcieliła się w postać ukochanej kapitana Kirka – Carol Marcus.

Dzisiaj ponownie zaczęto mówić o tym filmie w kontekście jednej ze scen, która została uznana za zbędną. Chodzi o moment, w którym Carol Marcus pozuje przed Kirkiem w samej bieliźnie. Krytykanci zarzucają twórcom, że była ona absolutnie niepotrzebna i miała w sobie tylko i wyłącznie podtekst seksualny. Producent Damon Lindelof przeprosił za tę scenę, z kolei reżyser J.J. Abrams uznał decyzję o jej zaprezentowaniu za błędną.

Co ciekawe odtwórczyni roli, czyli Alice Eve nie zgadza się z krytyką:

To była scena, do której dobrowolnie pracowałam z odpowiednim trenerem, do czego byłam gotowa i bardzo mi się to podobało. Uczucie, że nie powinnam tego robić albo jestem wykorzystywana, jest mylące. Na świecie jest wiele rzeczy, które są zagmatwane. Przypisuję to do jednej z tych anomalii. Jestem dumna z tej sceny i całej pracy, którą wykonałam.