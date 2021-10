Druga część historii najbardziej zdegenerowanych opryszków ze świata DC wkrótce na 4K, Blu-ray i DVD 0

Legion samobójców. The Suicide Squad, czyli druga część historii najbardziej zdegenerowanych opryszków ze świata DC ukaże się na 4K Ultra HD Blu-ray, Blu-ray i DVD już 3 listopada.

"LEGION SAMOBÓJCÓW: THE SUICIDE SQUAD"

Witajcie w piekle, zwanym też Belle Reve. Jest to więzienie z największym odsetkiem zgonów w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Trzymani są tu najgorsi superzłoczyńcy, którzy posuną się do wszystkiego, żeby odzyskać wolność. Nawet do wstąpienia do supertajnej i superszemranej Jednostki Uderzeniowej X. Dzisiejsze zadanie? Zebrać oddział przestępców, w tym Bloodsporta, Peacemakera, Kapitana Boomeranga, Ratcatcher Drugą, Savanta, King Sharka, Blackguarda, Javelina i ulubioną świruskę, Harley Quinn. Następnie uzbroić ich po zęby i zrzucić (dosłownie) na odludnej wyspie Corto Maltese, na której roi się od wrogów. Oddział, wykonując swoją misję poszukiwawczą, przedziera się przez dżunglę, w której za każdym drzewem czają się bojówkarze i partyzanci. Renegatów okiełznać może jedynie towarzyszący im pułkownik Rick Flag… oraz rządowe implanty w uszach, zdradzające każde ich posunięcie Amandzie Waller. I jak zwykle – jeden nieopatrzny ruch i nie żyją (z ręki przeciwników, współtowarzysza lub samej Waller). Gdyby ktoś chciał pobawić się w hazardzistę, to rozsądek podpowiada, żeby na nich nie stawiać. Nigdy.

Uwielbiam Legion Samobójców odkąd byłem dzieckiem. To jedna z moich ulubionych grup komiksowych superzłoczyńców. Zawsze interesowali mnie bohaterowie, którzy mają szansę stać się kimś lepszym. Niektórzy ją wykorzystają, inni nie; to postacie o różnych odcieniach moralności, a ja mogę pokazać to na ekranie w naprawdę wspaniały, ekscytujący sposób: z kosmitami, potworami i chodzącym rekinem!

mówi James Gunn

W rolę Harley Quinn, kultowej antybohaterki ze świata DC ponownie wciela się Margot Robbie:

Uwielbiam grać Harley, nie wiem kiedy mi się to znudzi! Jest katalizatorem chaosu. Humor Jamesa Gunna jest niesamowicie dziwny i specyficzny, co idealnie pasuje do mojej bohaterki.

Legion Samobójców: The Suicide Squad od 3 listopada będzie dostępny również w kolekcjonerskim wydaniu 4K Ultra HD Blu-ray Steelbook.

DODATEK SPECJALNY W WYDANIU DVD:

Droga Gunna: Jak James Gunn stworzył Legion Samobójców

DODATKI SPECJALNE W WYDANIU BLU-RAY™ i 4K ULTRA HD:

Gagi

Sceny niewykorzystane oraz rozszerzone

Jak powstawały 4 najbardziej imponujące sceny (plaża, obóz partyzantów, ucieczka Harley, upadek Jotunheim)

Komiksowe początki King Sharka w Legionie Samobójców

Jak James Gunn stworzył Starro z Legionu Samobójców: To cholerny kaiju!

3 zwiastuny w stylu retro

Komentarz reżysera

Źrodło: Galapagos